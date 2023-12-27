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بتهمة انتهاك حقوق المؤلف صحيفة نيويورك تايمز تقاضي مايكروسوفت وأوبن إيه آي

مقر صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، الولايات المتحدة
مقر صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، الولايات المتحدة Copyright Mark Lennihan/Copyright 2021 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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باشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاربعاء ملاحقات قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بحق شركة "أوبن إيه آي" مخترعة "تشات جي بي تي" وكذلك مايكروسوفت، أبرز مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

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وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس "كما ورد في الشكوى، فان مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ إذن" الصحيفة.

أضرار بمليارات الدولارات

بحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها "بمليارات الدولارات".

وأضافت "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر".

وتابعت ان مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالاضافة الى ذلك "اعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".

وقالت الصحيفة أيضا إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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