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تحطم قمر اصطناعي في الفضاء وانتشار حطامه قرب محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء
محطة الفضاء Copyright AP/Roscosmos State Space Corporation
Copyright AP/Roscosmos State Space Corporation
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ذكرت وكالتا فضاء أمريكيتان أن قمرا اصطناعيا روسيا تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة، مما أجبر روادا في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

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وصدرت أوامر لرواد الفضاء بالتوقف عن العمل، و"الاحتماء في المركبة الفضائية الخاصة بهم"، يوم الأربعاء، وفقا لمنشور من محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا لمراقبة المهمة إن التهديد المتزايد قد يستمر لبضعة أيام أخرى، ويعيق مسار الأبحاث العلمية لرواد الفضاء.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول سبب تفكك القمر الصناعي الروسي لمراقبة الأرض "Resurs-P1"، والذي أعلنت روسيا أنه غير قابل للتشغيل في عام 2022.

تعد الأحداث الكبيرة التي تولد الحطام في المدار نادرة، ولكنها أصبحت أكثر إثارة للقلق مع ازدحام الفضاء بشبكات الأقمار الصناعية اللازمة للحياة اليومية على الأرض.

ولم تستجب وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، التي تدير القمر الصناعي، لطلبات التعليق ولم تذكر الحادث على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ونفت قيادة الفضاء الأمريكية وجود أي تهديد مباشر للأقمار الصناعية الأخرى.

المصادر الإضافية • أ ب

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