بعد أيام من فشلها في إطلاق قمر صناعي للتجسس.. كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت وابلاً من الصواريخ البالستية باتجاه ساحلها الشرقي وذلك بعد عدة أيام من فشل إطلاق بيونغ يانغ قمراً صناعياً بغرض التجسس.

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وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت حوالي 10 مقذوفات يبدو أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة قريبة من بيونغ يانغ.

وطبقًا لسيول، حلقت الصواريخ المشتبه فيها لمسافة حوالي 350 كيلومترًا قبل أن تسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية إن جيشها رفع من استعداداته ونظم المراقبة ويتبادل المعلومات بشأن صواريخ الكورية الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا بشأن السلامة البحرية وحث السفن على توخي الحذر إذا عثرت على أي أجسام سقطت.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إنه من المعتقد أن الصواريخ المشتبه فيها سقطت في المياه خارج المنطقة الاقتصادية البحرية لليابان ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضاف أن طوكيو "تدين بشدة" عمليات الإطلاق التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

ويأتي إطلاق الصواريخ في وقت ترتفع فيه حدة التوترات بين الجارتين الكوريتين وخاصة في ظل تسارع وتيرة اختبار بيونغ يانغ لأسلحتها الجديدة وكثافة المناورات العسكرية التي تجريها سيول مع حليفتيها واشنطن وطوكيو.

تلفزيون كوريا الجنوبية Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وتعرضت كوريا الشمالية لانتقادات أممية وغربية إثر محاولة الإطلاق الفاشل لقمرها الصناعي بحجة أنه تضمن تكنولوجيات تستخدم لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وردت بيونغ يانغ اليوم الخميس على تلك الانتقادات على لسان نائب وزير خارجيتها كيم سون غيونغ.

ونشر غيونغ بيانًا بثته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية قال فيه: "لن نتراجع عن الوصول إلى القدرة على الاستطلاع الفضائي وهو ما ينبغي القيام به بالتأكيد بغض النظر عما قد يقوله الآخرون".