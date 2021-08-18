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العثور على هيكل عظمي محنّط جزئيًا بِشعر أبيض في بومبي الإيطالية يفاجئ علماء الآثار

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اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية هيكلًا عظميًا تم الحفاظ عليه جيدًا
اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية هيكلًا عظميًا تم الحفاظ عليه جيدًا   -   حقوق النشر  Alfio Giannotti/Pompeii Archeological Park/AP
بقلم:  يورونيوز
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اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي القديمة في إيطاليا مقبرة تحتوي على هيكل عظمي محفوظ جيدًا.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحياة في المدينة قبل تدميرها بسبب ثوران بركاني في عام 79 ميلاديًا.

تم العثور على لوح رخامي في المقبرة به نقش يشير إلى أن هذه الرفات تعود لرجل يدعى ماركوس فينيريوس سيكونديو، كان عبدًا محرّرًا وعازفًا يجيد اليونانية واللاتينية.

الهيكل العظمي، الذي وُصف بأنه أحد "أفضل الهياكل العظمية المحفوظة"، أثار إعجاب الخبراء وتفاجؤوا بالعثور عليه.

وما أثار دهشة علماء الآثار هو العثور على الهيكل العظمي بشعر أبيض وجزء من أذن، إضافة إلى أجزاء من قماش.

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ووصف الخبراء في الحديقة الأثرية في بومبي البقايا بأنها "واحدة من أفضل الهياكل العظمية المحفوظة على الإطلاق في المدينة القديمة".

المصادر الإضافية • AP