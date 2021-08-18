شاهد: ثعبان ضخم "يتجول" بين رفوف مركز تجاري في سيدني

حين قررت هيلانيا ألاتي الذهاب للتسوق في أحد المراكز التجارية في سيدني الأسترالية لم تكن تنتظر أنها ستقابل زائرا غير متوقع.

فقد تفاجأت الشابة العشرينية بوجود ثعبان ضخم من فصيلة البايثون بين رفوف المحل وهي تتجول في ممر التوابل في المحل. وجدت هيلانيا نفسها وجهاً لوجه الثعبان المائي البالغ طوله 3 أمتار.

ظهر رأس الثعبان الماسي غير السام في رف فوق علب التوابل. من باب الصدفة أن هيلانيا ألاتي البالغة من العمر 25 عامًا تحترف مهنة صيد الثعابين، ما جعلها تقرر الإمساك به.

صرحت الشابة أن "رأس الثعبان كان على مسافة 20 سم من رأسها قبل أن تمسك به". وتابعت أنها استخدمت هاتفها لتصوير الثعبان بالفيديو وهو يمد جسده من الرف إلى الممر قبل الإبلاغ عن الدخيل لموظفي المحل التجاري.

هرعت هيلانيا إلى بيتها القريب من المحل لإحضار حقيبة اصطياد الثعابين وأمسكت بالثعبان الذي حاول الإختباء في الرفوف. بعد الإمساك به بطريقة احترافية، أطلقت هيلانيا الثعبان البري في الغابة القريبة من المنطقة.

من جهتها أكدت سلسلة متاجر وولوورثز في بيان أنه "تم رصد "زبون زلق ونادر في ممر التوابل صباح الإثنين في متجرها" الواقع في ضاحية غلينوري في شمال غرب مدينة سيدني.

ومن غير الواضح كيف ومتى دخل الثعبان إلى المحل التجاري. لكن هيلانيا، التي تدربت على صيد الثعابين عندما كانت متطوعة تعمل في منظمة إنقاذ الحياة البرية في سيدني قبل عدة سنوات، أكدت أن الثعبان الضخم من جنس ذكري وكان يبحث عن رفيقة.