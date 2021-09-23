التزلج على الأمواج وركوبها .. رياضة رائجة في دبي

رياضة "Wakesurfing"، إحدى الرياضات الأكثر إثارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من نواح كثيرة، تشبه ال"surfing"، لكن ليس من الضروري ممارستها في المحيطات. الراكبون مجهزون بلوح أقصر من لوح التزلج ويتم جرهم مبدئيا بواسطة قارب محدد يولد "موجة دائمة". بمجرد أن يقفوا على أقدامهم، يمكنهم ترك الحبل، ثم الوقوف خلف القارب للقيام بحركات ومنعطفات. لذلك فهي رياضة مائية مناسبة للبحيرات والبحار.

"أفضل القوارب وأجمل المواقع"

يوجد في دبي أكثر من سبع شركات تقدم هذا النشاط في مواقع ومساحات بحرية مختلفة. يعد "Sea Riders" في جميرا أحد الأماكن العديدة التي يمكنك خوض التجربة فيها.

يقوم حسن جاد، مؤسس "الركمجة"، بتدريس هذه الممارسة لكنه يسعى لإنشاء مجتمع متكون من كل أنواع راكبي الأمواج.

يقول: "رياضة التزلج على الماء تناشد محبي الرياضة والباحثين عن هذه الظروف للتعلم والتقدم". ويضيف قائلاً "اليوم في المسابقات الدولية يمكنك أن تجد أشخاصاً من راكبي الأمواج بدأوا في الإمارات وآمل أن أفعل مثلهم مستقبلاً".

جنيفر إدواردز تتدرب في دبي يورونيوز

الشعور بالحرية

لا يقتصر الأمر على المبتدئين والهواة فقط من ركوب الأمواج في دبي. يأتي محترفو Wakesurf إلى الموقع في الشتاء أو في غير موسمها للتدريب في الشمس على مدار السنة.

أخبرنا اثنان من المتزلجين المحترفين، أنتوني وجنيفر إدواردز، أن دبي لديها المعدات المناسبة وتسمح لهما بالتدريب عندما يكون الجو بارداً جداً في المملكة المتحدة. تقول جينيفر: ""نشعر بالحرية عند ركوب الأمواج. ننسى ما يقلقنا ونتمتع، هذا كل شيء. نُدمن عليها بسرعة. الآن، نأتي إلى أماكن مشمسة مثل دبي لنتمتع بهذا الطقس الجميل وهذا البحر الرائع ".

ويضيف زوجها: "لا يوجد أفضل من هذا الاحساس. إنها رياضة يمكن أن تكون محبطة أحياناً لأنه عندما تقوم بتغيير قليل لحركة ما ينتهي بك الأمر في الماء. لذلك حين تقوم بالأشياء كما يجب، ستكون سعيداً جداً".