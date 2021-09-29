جمال طبيعي ومواقع فريدة من صنع الإنسان في صحراء دبي

القدرة هي واحة في ضواحي دبي على حدود محمية المرموم الصحراوية الطبيعية. عند منحنى الكثبان الرملية، نكتشف مشهداً مذهلاً تتخلله العديد من البحيرات الاصطناعية، وأشهرها بحيرات الحب. هذه البحيرات على شكل قلبين متشابكين تجذب عشاق صور السيلفي، تمتد على مساحة تزيد عن 550 ألف متر مربع ويمكن رؤيتها كاملة من الجو فقط.

محمية طبيعية

يورونيوز بحيرات القدرة في دبي

هذا الاطار الفريد هو جزء من نهج السياحة البيئية. كما أنه موطن للنباتات والحيوانات الصحراوية والثدييات والأسماك وأكثر من 175 نوعاً من الطيور.

سعود فيصل محمد هو المسؤول عن الحياة البرية في بلدية دبي. يشرح قائلاً: "إن أهمية حماية الأنواع المهددة بالانقراض معترف بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم": "في دبي وخاصة في صحراء المرموم، لدينا أكثر من 19 نوعاً مهدداً بالانقراض".

بحيرات رمزية

اعجوبة اصطناعية آخرى: بحيرة إكسبو 2020 التي تحتفل بتنظيم المعرض العالمي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

دبي بحيرة إكسبو 2020 في دبي

أخيراً، تُسمى أصغر البحيرات الثلاث بحيرة القمر. تدعوك بحيرة الهلال هذه للتأمل في غروب الشمس على مقربة من المها العربية التي تعيش في هذه الصحراء.