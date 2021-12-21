هل ستتوجه إلى بلغاريا لأغراض مهنية؟ معلومات لقضاء أفضل الأوقات وأنسبها

مع إعادة فتح باب السفر في عام 2022، قد تجد نفسك مدعواً للقيام بأعمال مهمة في صوفيا. إذا كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لأن عملك يستوجب أن يكون في عاصمة بلغاريا، نقدم لك دليلاً لتحقيق أقصى استفادة من وقتك في أرض الزهور.

أين تذهب؟

يزخر وسط صوفيا بالمواقع التاريخية والشوارع الرائعة التي تصطف على جانبيها الأشجار. تكثر المواقع الثقافية وستجد على الأرجح الكثير من أوقات فراغك للتجول في شارع فيتوشا بوليفارد العريض للمشاة أو تفقد منطقة NDK أي قصر الثقافة الوطني النابضة بالحياة.

قصر الثقافة الوطني - مركز المؤتمرات صوفيا (NDK) Shutterstock - Standard license

توجد في هذه المناطق مجموعة كبيرة من الفنادق المريحة والمبهجة وباسعار معقولة، كما يُعرف المركز بحياته الليلية الحيوية. على الرغم من أن المكان يستحق الزيارة ، لكن في الأمسيات التي يكون لديك فيها اجتماع صباحي في اليوم التالي. هناك الكثير من الأماكن المثيرة التي تهدأ في وقت مبكر من المساء. نوصيك بالتفكير في الإقامة في المناطق المجاورة مثل Oborishte و Lyuben Karavelov.

تقع كلتا المنطقتين على مسافة قريبة من وسط المدينة وتتمتع بمزايا خاصة بها. Oborishte هو المكان المثالي لمن يريد أن تكون إقامته محاطة بحدائق مثيرة للاهتمام مثل Zaimov Park، الذي يحتوي على مسرح خاص به، و Doctors’ Garden park مع حديقة منحوتات.

للحصول على إقامة أكثر فنية، ينبغي التوجه إلى المنطقة المحيطة بمدينة Lyuben Karavelov من منطقة NDK إلى Lozenets العصرية. إنه مكان مثالي لزيارة المعارض المحلية والمقاهي الخلابة.

هل تود اصطحاب العميل إلى عشاء فاخر؟

بمجرد تأجيل الاجتماعات واختتام الندوات، قد يكون الوقت قد حان لاصطحاب شريك تجاري لتناول وجبة خفيفة. هناك منطقة تضم بعضاً من أفضل المطاعم.

قم بنزهة قصيرة خارج المركز، النصب التذكاري Tsar Liberator. Tsar Osvoboditel (كما هو معروف باللغة البلغارية)، إنه نصب تذكاري مهيب في قلب الحي السياسي بالمدينة ومقابل الجمعية الوطنية.

النصب التذكاري لمحرر القيصر في وسط صوفيا Canva

تجول في الشوارع الواسعة بالقرب منه، تصادف عدداً من المطاعم الراقية من الدرجة الأولى. ستجد كل شيء من قوائم التذوق مع الأطباق المعاصرة للمأكولات البلغارية التقليدية إلى المطاعم الأوروبية الحديثة الرائعة التي تقدم أفضل النكهات من إيطاليا إلى فرنسا.

هل تريد الذهاب من أجل المتعة؟

إن لم تشارك في عشاء عمل، فقد ترغب في استكشاف فن الطهي المحلي وتذوق بعض المأكولات البلغارية الأصيلة.

في أي مطعم بلغاري نموذجي، لا تبدأ الوجبة دون تناول كأس من شراب الراكيا، تليه سلطة شوبسكا المكونة من الخيار والطماطم والبصل وجبنة سيرين الأبيض. بعد ذلك، تقدم لك أحدى المقاهي العديدة في Oborishte، مجموعة من المأكولات البلغارية التقليدية اللذيذة.

كأس من شراب الراكيا وسلطة شوبسكا Canva

لمحبي اللحوم، من الضروري إلقاء نظرة على Kebapche. غالباً ما يتم تقديم مزيج اللحم والتوابل على شكل سجق مع البطاطس المقلية. بعد ذلك، نوصيك بشرب الجعة، وستحصل على الوجبة المثالية بعد العمل.

على النباتيين أيضاً ألا يفوتوا فرصة الحصول على وجبة خالية من اللحوم "الجوفيش". يُقدم هذا الطبق في وعاء فخاري مطبوخ فيه، وهو أفضل طعام فطور متأخر. يُغطى الفلفل المشوي والبصل والجبن بطبقة من البيض. إنها طريقة شهية ولذيذة ومثالية لبدء يوم عطلة للتجول في صوفيا في وقت فراغك.

ماذا تفعل عندما تحصل على إجازة؟

هل حصلت على يوم كامل لنفسك؟ صوفيا مليئة بالمواقع التاريخية .

للغوص بعمق في التاريخ، لا بد من زيارة كنيسة القديس جورج. يعود تاريخ هذا المبنى المستدير المبني من الطوب الأحمر إلى القرن الرابع، وهو أقدم مبنى في صوفيا. داخل جدرانه المقببة، ستجد لوحات جدارية مذهلة، بما في ذلك لوحة جدارية من القرن العاشر لملاك تجسد العصر الذهبي للإمبراطورية البلغارية الأولى.

يرتبط الكثير من تاريخ صوفيا بالدين، وتشمل المواقع الرائعة الأخرى كنيسة القديسة نديليا، وكنيس صوفيا، ومسجد بانيا باشي.

كنيسة القديس جاورجيوس في صوفيا، يعود تاريخها إلى القرن الرابع Canva

إذا كنت ترغب في القيام برحلة صغيرة للاستمتاع بإطلالة رائعة على المدينة، جبل فيتوشا يقع جنوب صوفيا. في الصيف، هناك نزهات رائعة للسير لمسافات طويلة، وفي الشتاء يمكنك قضاء فترة ما بعد الظهيرة في التزلج على المنحدرات. اركب المترو إلى محطة فيتوشا في الجنوب ويمكنك ركوب الحافلة حتى قمة الجبل المطل على المدينة.

ربما تكون قد سافرت إلى صوفيا للعمل، لكن بحلول الوقت الذي تنتهي فيه رحلتك، ستكون في حاجة ماسة لتمديد إقامتك. للحصول على قسط أخير من الراحة والاسترخاء، استفد من الينابيع الطبيعية التي تقع فوق صوفيا وتصفح أحد المنتجعات الصحية العديدة في المدينة.