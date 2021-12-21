رحلة سفاري في جبال رودوبي البلغارية

رحلة السفاري هي واحدة من أفضل الطرق للتعرف على الحياة البرية الغنية في منطقة جبال رودوبي البلغارية، والتي تعد نقطة ساخنة للحياة البرية.

من المهم إعادة إدخال جميع الحيوانات التي انقرضت لكي تصبح الطبيعة أكثر استدامة. ستيفان أفراموف مسؤول التنوع البيئي، إعادة بناء رودوبي 12

في هذه الرحلة الاستكشافية إنضم إلينا ستيفان أفراموف، مسؤول التنوع البيئي وتوجهنا إلى منطقة تمكنت من إعادة الحياة البرية اليها.

"نحن في إحدى المناطق التي نعمل فيها على استعادة الحياة البرية واليوم سنبحث عن البيسون والخيول البرية والغزلان"، يوضح ستيفان أفراموف.

في جبال رودوبي البلغارية Monica Pinna

يعمل ستيفان في منظمة "إعادة بناء رودوبي"(Rewilding Rhodope)" وهي منظمة غير ربحية تعرّف نفسها على أنها رائدة في مجال الحفاظ على البيئة.

يعمل ستيفان وفريقه في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات وتمكنوا من إعادة إدخال عدد من الأنواع البرية.

انقرضت بعض هذه الحيوانات لآلاف السنين مثل البيسون الأوروبي، والبعض الآخر لبضع مئات من السنين مثل الغزلان الحمراء. من المهم إعادة إدخال جميع الحيوانات التي انقرضت لكي تصبح الطبيعة أكثر استدامة "، يقوبل ستيفان أفراموف، مسؤول التنوع البيئي.

كان علينا أن نتعمق قليلاً في الجبال لاكتشاف البيسون والخيول البرية.

لا تتوقع بقاء الخيول على مسافة منك، فضولها يؤدي إلى لقاءات رائعة.

الخيول البرية في جبال رودوبي البلغارية Monica Pinna

إنه أمر لا يصدق أن تكون قريباً جداً من هذه الحيوانات. كيف يمكن للسياحة أن تساعد في استعادة المزيد من الحياة البرية؟

"السياحة عنصر أساسي في عملنا. تلقى عودة هذه الحيوانات الكثير من الحماس العام. والنتيجة هي أن الصيد الجائر، الذي كان السبب الرئيسي لانقراضهم، قد انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية "، يجيب ستيفان أفراموف، مسؤول التنوع البيئي.

فاجأتنا جبال رودوبي بفسيفساء المناظر الطبيعية المفتوحة والمواقع الشهيرة. يالها من مغامرة أوروبية فريدة!