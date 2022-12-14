كرة القدم في دبي.. هوس وشغف على مدار العام تعززه البطولات الكبرى

كرة القدم هوس حقيقي في دبي، لا يقتصر فقط على فترات بطولات كأس العالم.

يرى المشجعون أن دبي وجهة لكرة القدم وهم يتوافدون على المدينة ليكونوا قريبين من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر. يقوم مطار دبي ورلد سنترال (DWC) بتشغيل ما يصل إلى 120 رحلة مكوكية يومياً إلى قطر. تستغرق الرحلات الجوية إلى قطر الجارة، نحو ساعة واحدة فقط. ومع ذلك العديد من المشجعين يكتفون بالبقاء في دبي ومشاهدة البطولة فيها.

استثمرت دبي بكثافة في مناطق مشجعي كرة القدم شاسعة المساحات، حيث أقامت الملاعب مع مقاعد لكبار الشخصيات وأنظمة صوت عالية التقنية لجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم في قلب الحدث.

مهرجان BudX FIFA للمشجعين في ميناء دبي هو واحد من ستة ملاعب رسمية تستضيف مهرجان FIFA للمشجعين في العالم، يستقبل ما يصل إلى 10000 معجب يومياً، وتديره شركة الفعاليات المحلية BRAG التي يعتقد رئيسها التنفيذي رمزي نكد أن المستوى العالي للمرافق في دبي دفع الفيفا إلى اختيارها كوجهة رسمية لمناطق المشجعين.

يضيف رمزي نكد: "فخورون جدًا باستضافة مهرجان FIFA الرسمي للمشجعين. دبي مدينة المستقبل.. فيها البنية التحتية وحسن الضيافة.. ميناء دبي مشروع جديد مبدع حيث بُنيت محطة الرحلات البحرية الجديدة. موقع مثالى لمهرجان المشجعين. هناك خلفية جميلة وإطلالة خلابة على"JBR جميرا بيتش ريزيدنس " بالإضافة إلى الشاطئ وجزيرة "Bluewaters بلوووترز". يمكنك حتى مشاهدة الألعاب من على متن يخت".

في دبي، الإمارة التي تبلغ نسبة المغتربين فيها 80 إلى 90% من عدد السكان، يمكن لعشاق كرة القدم العثور على هواة مشابهين من خلال تحديد نادي المشجعين الأمثل؛ يتم تمثيل جميع المنتخبات والفرق الرئيسية تقريباً في ساحة نوادي المشجعين في دبي.

كيران ليندزاي هو رئيس مجلس إدارة نادي المشجعين لجماهير إنجلترا في دبي: " منذ عدة سنوات، أنا مسؤول عن نادي مشجعي إنجلترا في دبي، والذي ينعقد في مواقع مختلفة خلال البطولات الكبيرة مثل بطولة أوروبا وكأس العالم.. هذا العام ، يسعدنا استضافة التجمع في McGettigan's Fan Zone في مدرج مدينة دبي للإعلام. مع الشاشات التي يبلغ قطرها 20 متراً و بحضور 5000 معجب".

يستضيف بيتر ردينغ المقيم في دبي برنامج دردشة مختلط مباشر وعبر الإنترنت لكرة القدم قبل كل مباراة. هذا العرض يقدم في The Dubliner’s في فندق ميريديان دبي، ويتميز بالدردشة الحية مع لاعبي كرة القدم المشهورين شخصياً وعبر رابط فيديو. يمكن الحضور شخصياً مجاناً ويمكن أيضاً للمعجبين الانضمام عبر الإنترنت من أي مكان في العالم لطرح الأسئلة على الضيوف.

أولئك الذين يرغبون في المشاركة في "اللعبة الجميلة" يمكنهم فعل ذلك في دبي أيضاً، "Precision Football بريسيجن فوتبول" في مركز ابن بطوطة هو منشأة رياضية متطورة تضم عدة ملاعب ومركزاً تكنولوجياً يتيح للاعبين من جميع المستويات صقل مهاراتهم.

تشمل أجهزة التدريب أداة واقع افتراضي تسمح للمستخدمين بالتدرب في واقع بديل، مثل ملعب ويمبلي الافتراضي، ومجموعة من الملاعب الدائرية، تسمى الأيقونات، مزودة بأضواء تساعد لاعبي كرة القدم على تحسين حركتهم. يقف اللاعبون في وسط الأيقونة ويركلون الكرة في الأضواء المثبتة داخل الحاجز بينما تتحول إلى اللون الأخضر، ويحرزون نقطة لكل ضوء أخضر يصيبونه.

جميع المعدات الموجودة في المركز، المستخدمة من قبل نخبة المحترفين، متاحة لاستخدام جميع الزوار.

يمكن للاعبين المستعدين للالتزام بالرياضة على المدى الطويل الانضمام إلى الأكاديميات التي يستضيفها لاعبو كرة قدم محترفون سابقون.

داني غوثري، لاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يشغل حالياً منصب المدرب الرئيسي في أكاديمية كرة القدم، وهي ملعب لتدريب اللاعبين من الأطفال الصغار إلى الشباب، أقيم في جامعة أميتي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية. يلعب الفريق الأول، المسمى EPC (مركز أداء النخبة)، بشكل احترافي في الدرجة الثالثة من الدوري الإماراتي. قد يكون هذا المكان المناسب للتسجيل للحصول على فرصة للعب بين نجوم كرة الغد، لأن مستطلعين دوليين يقومون بمراجعة لقطات من أعمال الأكاديمية بانتظام للعثور على مواهب مخفية.