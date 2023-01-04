القائمة الرسمية لأكثر شركات الطيران أمانا في العالم لعام 2023

في العام الماضي، سافر العديد من الأشخاص في أولى رحلاتهم بعد عودة حركة الملاحة الجوية التي تراجعت بسبب انتشار جائحة كورونا، وسيكون 2023 العام، الذي سيجل عودة نشاط حركة الطيران.

وإذا كانت حركة الطيران قد تمتعت بفترة "استراحة" خلال الجائحة، فهذا يعني أن البعض قد يشعر بالتوتر أكثر من المعتاد بشأن ركوب الطائرة، وقد يطمئنك الحجز مع إحدى شركات الطيران هذه.

قام موقع "تقييم شركات الطيران" بتحليل 385 شركة سفر جوي مختلفة للعثور على الـ 20 شركة طيران، الأكثر أمانا في العالم. وفي استطلاع منفصل، قام الموقع أيضا بجمع أفضل 10 شركات طيران من ناحية الكلفة الاقتصادية أيضًا. لذلك، فسواء كنت مسافرا على متن الدرجة الأولى أو في الدرجة الاقتصادية، فستكون بين "أيدٍ أمينة".

للعمل على أفضل 20 موقعًا، ركّز موقع "تقييم شركات الطيران" على عدة عوامل، بما في ذلك سجلات الحوادث الخطيرة على مدار العامين الماضيين، وكذا عمليات التدقيق الحكومية وعمر الأسطول، وبالطبع بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد 19.

ما هي شركة الطيران الأكثر أمانًا للسفر في عام 2023؟

وقد جاءت شركة كوانتاس على رأس القائمة بفضل "سجل مذهل للشركة الأولى في العمليات والسلامة"، ما أدى إلى "قبولها باعتبارها الشركة الأكثر خبرة في مجال الطيران"، وفقًا لموقع تصنيف السلامة الجوية. وغالبًا ما تصدرت شركة الطيران الأسترالية الترتيب في مخططات السلامة.

طائرة على المدرج Copyright Canva

غابت الشركة عن المركز الأول العام الماضي، على الرغم من وقوع حادث في مطار بيرث في عام 2018. ووقع الحادث لطائرة بوينغ 737 عند مغادرتها المدرج حيث تجاوزت قضبان التوقف وكادت تصطدم بطائرة من نفس الطراز كانت تقوم بدورة استعدادا للإقلاع.

لم يتم تقديم التقرير عن هذه الحادثة حتى عام 2020 مما يعني أنها أثرت على تصنيفات السلامة لعام 2021، مع تراجع شركة كانتاس الأسترالية إلى المرتبة السابعة.

ما هي شركات الطيران الأخرى التي دخلت في تصنيف أفضل 20 شركة؟

وجاءت شركة طيران نيوزيلندا، التي فازت العام الماضي، في المركز الثاني هذا العام. وجاءت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية في المركز الثالث، في حين حلّت شركة الخطوط الجوية القطرية في المركز الرابع.

قال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع "تقييم شركات الطيران" عن تصنيف الموقع الإلكتروني: "هذه الخطوط الجوية بارزة في الصناعة، وهي في طليعة السلامة والابتكار وإطلاق طائرات جديدة".

"إن أفضل 20 شركة طيران لدينا في عام 2023 هي دائمًا في طليعة ابتكارات السلامة والتميز التشغيلي وإطلاق طائرات جديدة أكثر تقدمًا مثل إيرباص أيه 350 وبوينغ 787"

ونجد في القائمة بقية شركات الطيران الأخرى وهي:

5. الخطوط الجوية السنغافورية

6. طيران تاب البرتغالي

7. طيران الإمارات

8. خطوط ألاسكا الجوية

9. إيفا إير

10. فيرجن أستراليا-أتلانتيك

11. خطوط كاثي باسيفيك الجوية

12. خطوط هاواي الجوية

13. ساس

14. يونايتد ايرلاينز

15. لوفتهانزا-المجموعة السويسرية

16. فينير

17. الخطوط الجوية البريطانية

18. كي إل إم

19. الخطوط الجوية الأمريكية

20- خطوط دلتا الجوية

ما هي شركات الطيران الأكثر أمانًا من حيث الميزانية المحدودة في عام 2023؟

اختار موقع التصنيف أيضًا عشرة من أكثر شركات الطيران أمانًا للمسافرين أيضًا. وعلى الرغم من عدم تصنيفها بأي ترتيب معين، فقد اعتبرت أكثر شركات الطيران أمانًا من حيث التكاليف المنخفضة هذا العام: العربية للطيران، إيزي جيت، فرونتير، جيت ستار غروب، جيت بلو، رايان إير، فيت جيت، فولاريس، ويست جيت، ويز.

وإذا كانت فكرة الطيران لا تزال تجعل البعض يشعر بالتوتر، فتذكروا أن السفر الجوي يعتبر أكثر أشكال السفر أمانا للمسافات طويلة أمانًا بحسب اتحاد النقل الجوي "اياتا"، ففي عام 2018، سافر 4.3 مليار مسافر بأمان في أكثر من 46 مليون رحلة.