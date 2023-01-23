ألمانيا وفرنسا تمنحان الشباب 60 ألف تذكرة قطار مجانية للتنقل بين الدولتين

أعلن وزير النقل الفرنسي كليمنت بون ونظيره الألماني فولكر ويسينج عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بهدف تشجيع السفر بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي.

وقال الوزيران بون وويسينغ في بيان مشترك نشراه يوم أمس الأحد: إنه "بمناسبة حلول بالذكرى الـ60 لمعاهدة الإليزيه، سيتم توفير 60 ألف تذكرة مجانًا ، وفقًا للشروط التي سيتم تحديدها قريباً".

وأضاف البيان أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة، كما أنها تتماشى مع طموحات البلدين على صعيد حماية المناخ. مشيراً إلى أن الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية الفرنسية ودويتشه بان الألمانية ستدعمان هذه المبادرة مالياً.

وحسب الاتفاق فإن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا النصف الآخر في ألمانيا، وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين باستخدام تذكرة "إنترريل" الداخلية.

وأوضح الوزير ويسينغ في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن هذه التذاكر ستكون متاحة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 27 عاماً، من غير أن يتم الإشارة إلى الكيفية التي سيتم فيها توزيع التذاكر ومن هم الشباب المستفيدون من هذه المبادرة.

وكانت فرنسا وألمانيا احتلفتا يوم أمس باليوبيل الماسي لمعاهدة الإليزيه، وهي الوثيقة التي وضعت خارطة طريق للتعاون الثنائي بين باريس وبرلين في السياسات الخارجية والدفاعية والثقافية.