منطقة لنكران موطن للينابيع الطبيعية الساخنة والمشروب الوطني الأذربيجاني. في هذه الحلقة من Explore، سنذهب في جولة ترفيهية في منتجع فاخر، سنجرب العلاجات الطبيعية وسنكتشف واياكم كيفية صنع الشاي.

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تقع منطقة لنكران في جنوب شرق أذربيجان، بين بحر قزوين وجبال تاليش. إنها موطن العديد من ينابيع المياه الساخنة أو ما يعرف بـ "جزيرة استي سو"، حيث استطاع السكان المحليون معالجة أنفسهم لعدة قرون.

في هذه الحلقة من برنامج "استكشف"، تزور مقدمة البرامج سينزيا ريزي منتجع لنكران "Lankaran Springs Wellness" الذي يتسم بالتطور مع الحفاظ على النهج الطبيعي.

يمكنك الاستمتاع بمسابح مملوءة بمياه الينابيع الساخنة، الآتية من باطن الأرض عند درجة حرارة 45 مئوية حتى 46 مئوية، أو الاستمتاع بالساونا الفنلندية أو الحمام التركي.

يُقدم المنتجع أيضاً أنواع علاج مثل العلاج المائي والعلاج الطبيعي، والعلاج الذي لا يعرفه كثيرين بالنفثالين والبارافين الذي يهدف إلى تخفيف الألم وتحقيق تأثيرات علاجية تسترد العافية.

إن هذه المنطقة الأذربيجانية موطن أيضاً للمشروب الوطني "كاي" أو الشاي. المناخ شبه الاستوائي والرطوبة والتربة الخصبة في هذه المنطقة يجعلها مكاناً مناسباً لزراعة الشاي. نلقي نظرة على طريقة صناعة المشروب بأكملها، بداية من قطف الأوراق وحتى سكبه في أكواب زجاجية تقليدية على شكل كمثرى.