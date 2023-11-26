شاهد: مخبأة في حاويات.. الشرطة الإسبانية تصادر 600 كيلوغرام من الكوكايين

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة إن المحققين تلقوا بلاغاً من مصادر في أمريكا الوسطى بشأن كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل حاوية يتم شحنها إلى فالنسيا.

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أعلنت الشرطة الإسبانية أنها صادرت 600 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في حاويات في فالنسيا، وألقت القبض على 8 أشخاص.

وأصدر الحرس المدني مقطع فيديو يظهر عبوات صغيرة من الكوكايين مموهة بملصقات تصور الشخصية الشهيرة من سلسلة الرسوم المتحركة The Simpsons، بارت سيمبسون.

الكوكايين المصادر AP Photo

وقال متحدث باسم الحرس المدني إن العملية جزء من المشروع الدولي "الشبكة الدولية للمخدرات العالمية" الذي يقوده الحرس المدني وتموله المفوضية الأوروبية.

وقالت الشرطة إن المحققين تلقوا بلاغاً من مصادر في أمريكا الوسطى بشأن كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل حاوية يتم شحنها إلى فالنسيا.

وأضافت الشرطة أنه تمت مصادرة أكثر من 4000 يورو نقدًا وسلاحًا ناريًا من المعتقلين.