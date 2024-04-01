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في روما يُلقي السياح يوميا 3 آلاف يورو في نافورة تريفي! فكيف تستخدم بلدية المدينة هذه الأموال؟

نافورة تريفي في العاصمة الإيطالية، روما
نافورة تريفي في العاصمة الإيطالية، روما Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يلقي السياح قطعا معدنية في نافورة تريفي كتقليد رائج يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وبعد تجميعها تبلغ قيمة القطع المعدنية حوالى مليون يورو سنويا، أي نحو 3 آلاف يورو يوميا.

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وفقًا للتقاليد، يقف السائحون وظهرهم في مواجهة النصب التذكاري ويرمون قطعة معدنية إلى وراء الكتف اليسرى وباليد اليمنى، ووفقا للأسطورة سيتمكن الزائر من زيارة المدينة الخالدة مرة أخرى في المستقبل.

في عام 2001، قرر عمدة روما تخصيص الأموال التي يتم جمعها لصالح جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في العاصمة الإيطالية.

وتعتمد الجمعية الآن على هذه الأموال والتي تشكل حوالي 15 بالمئة من ميزانيتها السنوية لتمويل المطابخ المجانية وملاجئ للمشردين ومحلات السوبر ماركت المجانية وغيرها من المشاريع.

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