شاهد: الآيس كريم لم يعد تحلية في إيطاليا.. معرض يكشف النقاب عن نكهات مالحة ومبتكرة

بقلم: يورونيوز

ما رأيك في طبق من المحار وقليل من آيس كريم الليمون والنعناع؟ أو ربما تارتار لحم الغزلان وبيض السمان مع آيس كريم بنكهة الفاصوليا؟ لم تعد البوظة مجرد تحلية في روما، ولكن يتم تقديمها حاليا مع الطبق الرئيسي.

اعلان

كشف معرض الآيس كريم الأول في إيطاليا النقاب عن أحدث اتجاهات الطهي: الآيس كريم المالح، الذي يلعب دوراً رئيسياً في الطبق. فقد بات مصنّعو البوظة يمزجون عمداً اللحوم والأسماك والخضروات مع نكهات غير حلوة للآيس كريم.

طبق المحار مع آيس كريم الليمون والنعناع المصنوع من النيتروجين السائل، واحد من العروض التي قدمها صانعو "الجيلاتي" الموجودون في لونجاروني، إيطاليا، في أهم معرض للآيس كريم في العالم.

من المؤكد أن الآيس كريم لم يعد مجرد وجبة خفيفة للتحلية، فقد فاجأ شيف إسباني رواد المعرض بطبق تارتار الغزلان مع بيض السمان والآيس كريم. كما نجد نكهات غريبة مثل آيس كريم الجبن، وآيس كريم الثوم، وآيس كريم النبيذ.

ويقول أليساندرو بيتشينيني، أحد منظمي المعرض إن "الاتجاهات تتغير، وأصبح الآيس كريم يقدّم لذواقة فن الطهي، ولم يعد من الصواب القول إنه غير صحي، حيث بات يُقدّم على العشاء كطبق رئيسي".