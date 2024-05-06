مقاطعة دنيزلي بتركيا: المكان المثالي لقضاء عطلة تغوص في أعماق التاريخ وتحفل بالسياحة العلاجية

مقاطعة دنيزلي التركية جنة للسياح الشغوفين بالتاريخ والسياحة العلاجية.

اعلان

على ملتقى طرق بحر إيجة، ووسط الأناضول وحوض البحر الأبيض المتوسط في تركيا يقبع مكان تجتمع فيه المعالم التاريخية والسياحة العلاجية ليمنحك عطلة مثالية. في هذه الحلقة، تستكشف مقدمة Euronews سينزيا ريزي مقاطعة دنيزلي، بدءًا من هيرابوليس، وهي مدينة قديمة تشتهر بالمنتجعات الصحية.

تأسست المدينة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي في القرن الثاني قبل الميلاد وتعج بالأحجار النفيسة التاريخية. تتضمن مقبرة كبيرة بداخلها 1200 مقبرة من الرخام والحجر الجيري؛ والمسرح الروماني، حيث كان بإمكان 15000 شخص في الماضي مشاهدة المبارزات، ومحمية البلوتونيوم المعروفة باسم "بوابة الجحيم"، والتي تعتبر إحدى أعظم اكتشافات القرن العشرين.

بعد أن عادت بالزمن إلى الوراء مع هذه المعالم الأثرية، تزور سينزيا "مدرجات الترافرتين في باموكالي" - وهي مدرجات الكالسيت البيضاء المليئة بالمياه الغنية بالمعادن. كانت هذه وجهة يقصدها الناس خلال العصور القديمة الكلاسيكية للاستشفاء. هنا، تتميز المدرجات بلون أبيض كبياض الثلج، ولكن على بعد بضعة كيلومترات شمالًا في كاراهايت، توجد الينابيع الساخنة الغنية بالحديد ما يكسب الصخور المتحولة من حولها لون أحمر يخطف الأنظار. نستكشف أسرار حمامات الطين في كاراهييت وفوائدها الصحية.

وأخيرًا، نأخذ درسًا متخصصًا في السيراميك مع التركيز على أحد فنون الأناضول يعود إلى العصور القديمة ونجري حديثًا مع إحدى الفنانات الذين ساعدوا في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي.