بعد أن تعهد رئيسها بتوظيف الطلبة المتظاهرين.. شركة أمريكية تخسر 210 ملايين دولار في يوم واحد

بقلم: يورونيوز

بلغت قيمة خسائر شركة أمريكية نحو 210 ملايين دولار من قيمة الأسهم في يوم واحد، وذلك بعد تعهّد رئيسها التنفيذي بتوظيف الطلاب المتظاهرين الداعمين لفلسطين.

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وانخفضت أسهم الشركة بعد يومين من إعلان رئيسها التنفيذي الفلسطيني الأمريكي أندرو دودوم عن استعداد الشركات لاستقبال المتظاهرين وتشجيعهم على التقدم بطلب للحصول على وظيفة، بحسب مقال صادر عن صحيفة "نيويورك بوست".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن أسهم شركة Hims & Hers انخفضت بنسبة 8%، الجمعة، من سعر الافتتاح البالغ 12.24 دولار إلى 11.26 دولار.

وجاء ذلك بعد أن غرد دودوم الخميس، عبر منصة إكس، وسط الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الجامعات والتي شهدت اعتقال أكثر من 2100 شخص، بأنه مستعد لتوظيف الطلبة المتظاهرين.

وفي وقت تشهد فيه عشرات الجامعات الأمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خرجت منذ أسابيع لتطالب بوقف الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أشهر على غزة، قال دودوم في تغريدته: "إذا كنت تحتج حاليًا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعلى سحب استثمارات جامعتك من إسرائيل، فاستمر في ذلك. إنها مجدية".

افتتحت قيمة الشركة عند 2.62 مليار دولار وانخفضت إلى 2.41 مليار دولار عند الإغلاق، واستمر انخفاض سعر السهم بعد ساعات التداول يومي الجمعة والسبت.

وأضاف: "هناك الكثير من الشركات والرؤساء التنفيذيين الذين يتوقون إلى توظيفك، بغض النظر عن تخصصك الجامعي".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ناشد الطلاب في أمريكا جامعاتهم بسحب مواردهم المالية من الدول المرتبطة بإسرائيل، بينما تواصل هجومها الانتقامي على قطاع غزة.