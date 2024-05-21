القطار المار عبر ثلاث دول.. في رحلة لا تنسى اكتشف إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا مقابل 8 يورو

بقلم: يورونيوز

الطريق مثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد عبر ثلاث دول أوروبية.

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تقدم شركة السكك الحديدية السلوفينية رحلة قطار مثيرة لعشاق المغامرات هذا الصيف، حيث يسلك القطار مساراً يمتد عبر ثلاث دول وثماني بلدات ومدن مختلفة في رحلة تستغرق ساعتين فقط.

تم إغلاق مسار سابق كان يستغرق مدة خمس ساعات قبل أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن أعيد استخدامه خصيصًا لموسم الصيف من هذا العام، وستكون الرحلات متاحة حتى 30 سبتمبر.

ولكن أفضل ما في الأمر هو أن هذه الرحلة لن تُثقل ميزانية السفر الخاصة بك، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 8 يورو فقط ذهابًا وإيابًا.

ويتبع المسار الجديد الذي تديره الشركة السلوفينية خطأ تاريخياً يعود إلى أكثر من 150 عامًا، تم بناؤه في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية.

ويوفر هذا المسار أيضا للمسافرين فرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة مليئة بالمغامرات، حيث يمكنك استكشاف القرى الخلابة والمدن الساحلية على طول الطريق والتنقل داخل وخارج المحطات المختلفة.

خط قطار جديد.. يمر عبر إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا

يغادر القطار من مدينة تريست الساحلية شمال شرق إيطاليا، والتي تتميز بمزيجها الفريد من العمارة الأنيقة، بما في ذلك القصور المطلة على البحر ومقاهي فن الآرت نوفو.

وينطلق بعد ذلك عبر الحدود إلى سلوفينيا متوقفا في أربع محطات، وهي: Sežana وDivača وPivka وIlirska Bistrica

هذا وإذا كنت من محبي ركوب الدراجات، لا تفوت فرصة التوقف في Ilirska Bistrica. حيث يمكنك استئجار دراجات إلكترونية واستكشاف مسارات الغابات المحيطة بالمنطقة، والتي تطل على القمم المغطاة بالثلوج.

يغادر القطار من مدينة تريست الساحلية شمال شرق إيطاليا، وهي عبارة عن مجموعة أنيقة من القصور المطلة على الماء ومقاهي . Daniel Sessler

يتابع القطار رحلته عبر كرواتيا، متوقفًا في محطتين أخيرتين، سابجان وأوباتيا ماتولجي قبل الوصول إلى وجهته النهائية رييكا.

وعند الوصول إلى أوباتيا ماتولجي، يمكن للركاب قضاء ليلتهم في منتجع Opatija القريب، والذي يتميز بفيلات على طراز الروكوكو وفنادق كبيرة تطل على البحر الأدرياتيكي المتلألئ.

وتنتهي رحلة القطار في مدينة رييكا، وهي ثالث أكبر مدينة في كرواتيا. تشتهر المدينة بمينائها النابض بالحياة وثقافتها الغنية.

ويمكن للزوار استكشاف العديد من المتنزهات في المدينة، والتي تصطف على جانبيها قصور من عصر هابسبورغ، أو زيارة المسرح الذي يعود للقرن التاسع عشر والشاهد على إبداع الفنان النمساوي غوستاف كليمت.

تكلفة الرحلة 8 يورو فقط

ومن المقرر أن تعمل القطارات يوميًا وفي كلا الاتجاهين حتى 30 سبتمبر.

ويغادر القطار من محطة Villa Opicina في إحدى ضواحي مدينة تريست عند الساعة 7.50 صباحًا. ومن ثم يتوقف في إليرسكا بيستريتسا عند الساعة 8.54 صباحًا ويصل إلى رييكا عند الساعة 9.54 صباحًا.

وفي الاتجاه الآخر، يغادر القطار من رييكا عند الساعة 6.25 مساءً ويصل إلى فيلا أوبيسينا الساعة 8.40 مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر للشخص البالغ ذهابًا وإيابًا من 8 يورو، ولكن يمكنك أيضًا شراء تذاكر فردية متاحة أيضًا لكل مرحلة من الرحلة، إذا كنت تخطط للتنقل والنزول.