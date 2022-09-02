إسبانيا: تذاكر المواصلات العامة أرخص ب30% وقطارات مجانية لمواجهة أزمة التضخم وغلاء المعيشة

مواصلات عامة أرخص في إسبانيا بنسبة 30% والفضل للتضخم !

فيما تعاني أوروبا والعام من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وفي بادرة تهدف لمواجهة مشكلة التضخم وأثرها على جيب المواطن الإسباني، قررت الحكومة المركزية في مدريد تخفيض أسعار تذاكر المواصلات العامة ابتداء من أول أيلول سبتمبر. وقد لقي القرار موافقة الحكومات الإقليمية في كافة المناطق الإسبانية.

وقد اقترحت مدريد حزمة إجراءات تهدف لمواجهة مشكلة الضخم وترشيد استهلاك الطاقة تحسبا لقدوم فصل الشتاء المقبل.

وبحسب هذه الإجراءات، فإنه سيتم خصم أسعار تذاكر المواصلات بما فيها الاشتراكات الشهرية والأسبوعية والسنوية. وسيكون القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر كانون الأول ومن المرتقب أن يستفيد منه عشرات الآلاف من الإسبان الذين يستقلون المواصلات العامة.

كما ان شركة السكك الحديدية الحكومية ستمنح تذاكر مجانية للزبائن الذين يستقلون قطارات الضواحي كما أن رسوم الاشتراك ستكون مجانية أيضا حتى نهاية السنة.

ومضت بعض المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي وعددها خمس أبعد من ذلك وقررت رفع نسبة خصم سعر التذاكر من 30% إلى 50%.

وقد بدأت ثمار هذا القرار تتجسد على الأرض مع دخوله حيز التنفيذ إذ ارتفعت أمس وتيرة استعمال القطار بنسبة 50% مقارنة بأول سبتمبر أيلول من سنة 2019 كما أنه تم شراء 425 ألف اشتراك مجاني على مستوى التراب الإسباني بحسب وزارة النقل.