أليك التسهيلات التي ستقدمها ألمانيا إلى العمال الأجانب للعمل على أراضيها هذا الصيف

ستقدم ألمانيا ما أطلقت عليه "بطاقة الفرصة" للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من أجل القدوم إلى أراضيها والبحث عن العمل.

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إذا كنت تفكر في الانتقال للعيش في ألمانيا، فقد يكون الوقت قد حان، وربما سيكون تصريح العمل الجديد الذي لجات إليه ألمانيا مناسبًا لك.

ألمانيا بصدد البحث حاليا عن المزيد من العمال المهرة وقد أدخلت طريقة جديدة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المؤهلين للانتقال إلى البلاد.

الطريقة الجديدة تسمى بطاقة الفرصة، وهي تسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى ألمانيا لمدة عام للبحث عن وظيفة. وهذه قائمة الأشخاص المؤهلين وكيفية عمل البطاقة.

طريقة جديدة للعمال الأجانب للعمل في ألمانيا

تمّ طرح فكرة "بطاقة الفرصة"، لأول مرة في العام 2022 كطريقة لتسهيل عثور العمال الأجانب على وظيفة في ألمانيا. وسيتم إطلاقها ابتداء من الأول من يونيو-تموز 2024، حيث تسعى برلين إلى تعزيز إمداداتها النادرة من العمال الشباب المهرة.

تحتاج ألمانيا إلى حوالي 400 ألف موظف ماهر جديد سنويًا لتغطية النقص، خاصة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

تصريح عمل جديد والبحث عن وظيفة لمدة عام

وتعمل بطاقة الفرصة كتأشيرة مؤقتة أو تصريح عمل، مما يسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالعيش في ألمانيا لمدة تصل إلى عام واحد.

خلال هذه الفترة، يُسمح لحاملي بطاقات الفرصة بتولي وظائف بدوام جزئي لا تزيد عن 20 ساعة في الأسبوع أو القيام بأعمال تجريبية لمدة أسبوعين.

الغرض من ذلك هو تسهيل الأمر على العمال المهرة للعثور على عمل مناسب وللشركات التي تحتاج إلى موظفين العثور على عمال أجانب لشغل الوظائف الشاغرة.

وإذا كان حامل البطاقة يرغب في الانتقال إلى وظيفة بدوام كامل، يمكنه التقدم للحصول على إقامة طويلة الأجل، وقد أصبحت هذه العملية أسهل لأن مقدم الطلب لديه بالفعل عرض عمل.

من هم المؤهلين للحصول على بطاقة الفرصة؟

إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة، فأنت بحاجة لإتمام سنتين كاملتين على الأقل من التدريب المهني أو الحصول على شهادة جامعية من بلدك الأصلي ذات صلة بالمجال الذي ترغب العمل فيه.

كما يتوجب على المرشحين للحصول على بطاقة الفرصة أن يكونوا مؤهلين باللغة الألمانية أو الإنجليزية وعليهم إثبات امتلاك 12 ألف يورو في حسابهم المصرفي أو لديهم راتب من عقد عمل بدوام جزئي لتغطية إقامتهم في ألمانيا لمدة عام.

يتم تصنيف المرشحين باستخدام نظام النقاط مع الحد الأدنى من المتطلبات وهو ست نقاط. وهناك أربع نقاط متاحة للحصول على مؤهل مهني معترف به في ألمانيا أو الحصول على تصريح لممارسة مهنة منظمة مثل المعلم أو الممرضة أو المهندس.

تُمنح ثلاث نقاط للمتقدمين الذين لديهم خمس سنوات من الخبرة المهنية في مجالهم خلال السنوات السبع الماضية أو مهارات اللغة الألمانية على مستوى "ب 2" وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات "سي اي إف آر".

سنتان من الخبرة المهنية مع التدريب المهني السابق خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى مستوى "ب 2" في اللغة الألمانية، سمنح المرشح أربع نقاط، أي نقطتان لكل شرط، إذا كان عمره أقل من 35 عامًا عند تقديم الطلب.

تمنح نقطة واحدة للمرشح الذي يقل عمره عن 40 عاما وقت تقديم الطلب وأن يكون قد سبق له وأن أقام في ألمانيا لمدة ستة أشهر على الأقل، باستثناء أغراض السياحة؛ لديه مهارات في اللغة الإنجليزية مستوى "سي 1" واللغة الألمانية مستوى "أ 2" والتدريب في مهنة يوجد فيها نقص في العمال في ألمانيا؛ والتقدم مع الزوج.

يمكن للمهتمين التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة في القنصلية الألمانية في بلدهم الأصلي، وذلك على مستوى مكتب تسجيل الأجانب في ألمانيا.