إسطنبول هي رديف التاريخ والمعالم الثقافية وتضم أيضًا حدائق وغابات ملونة تسمح بالاستمتاع ببقعة من الطبيعة داخل المدينة.

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إسطنبول مدينة مترامية الأطراف تضم عددًا لا يحصى من المعالم التاريخية والثقافية الشهيرة ولكنها تتمتع أيضًا بجانب أكثر هدوء يسمح بنسيان كل شيء داخل ممرات محاطة بالخضرة تاركًا وراءك الصخب والضجيج. تُرافقكم مُقدمة برنامجنا سينزيا ريزي في رحلة لاستكشافها.

نبدأ في أحد أكثر الأماكن خضرة في جولتنا في غابة بلغراد وهي منطقة محمية تبلغ مساحتها 5,500 هكتار مليئة بأشجار البلوط والزان والكستناء وتوفر مساحات ومسافات طويلة للمشي أو ركوب الدراجة أو الجري.

تُعدّ إسطنبول غنية بالحدائق الساحرة التي تتجدد في فصل الربيع خلال زيارتنا وتكتسبت حيوية جديدة. تشهد حديقة أميرجانمهرجان التوليب الذي يقام في شهر أبريل من كل عام، بينما تضم حديقة يلدز مُجمع حدائق جميل يسمح لك بالاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على البوسفور.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون الهروب من ضجيج المدينة، يمكنهم زيارة جزر الأمراء التي هي عبارة عن أرخبيل مكون من 9 جزر في بحر مرمرة يبعد مسافة قصيرة بالعبارة عن قلب إسطنبول. توجهت سينزيا إلى بويوكادا أكبر جزرها واستقبلتها نسمات الهواء النقي على رصيف الجزيرة التاريخي.

يُحظر هنا استخدام المركبات التي تعمل على الوقود ولكن يُسمح باستكشاف شوارعها الخلابة بالحافلة الكهربائية أو الدراجة الهوائية أو سيرًا على الأقدام. يُشابه التجوال في شوارع الجزيرة الهادئة زيارة متحف معماري في الهواء الطلق يشمل مباني من فترات مختلفة يمكن استكشافها.

تلّقَت سينزيا بعدها درسًا من أحد خبراء القهوة علمها كيفية تحضير القهوة التركية التقليدية.