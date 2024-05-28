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شاهد: في أجواء احتفالية.. بلدة الهرهورة المغربية تحتضن سباقاً نسوياً

انطلاق الدورة الثالثة من سباق الهرهورة للسيدات
انطلاق الدورة الثالثة من سباق الهرهورة للسيدات Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نظمت جمعية بسمة الرياضية الدورة الثالثة لسباق "طريق الهرهورة" للسيدات، تحت شعار "نركض من أجل صحتنا".

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 وبحسب بيان للجمعية، فإن هذا السباق انطلق من ساحة شاطئ "الكازينو" بالهرهورة ـوهي بلدة ساحلية صغيرة بالقرب من الرباط ـ و"يهدف إلى المساهمة في النهوض بالرياضة النسوية وجعلها وسيلة للاندماج الاجتماعي مع ترسيخ الروح الرياضية لدى النساء والفتيات".

ونظمت هذا الحدث جمعية بسمة التي ترأسها البطلة السابقة ابتسام لخواض، وشهدت مشاركة قياسية لفتيات ونساء مدينة تمارة والهرهورة وباقي المناطق المحيطة.

وتعد هذه المشاركة دليلاً على اهتمام النساء بالرياضة لتعزيز اللياقة والصحة البدنية. 

وكانت النسخ السابقة قد عرفت حضور وتكريم عدد من الأبطال المعروفين على الصعيد الوطني، ما أضفى على السباق أجواءً من الاحتفاء والتقدير للرياضيين.

تقول حسناء بن حاسي، رياضية مغربية: أود أن أشكر اللجنة المنظمة على دعوتي إلى هذا الحدث الرياضي الكبير، وأنا هنا لتشجيع النساء ودعمهن في ممارسة المزيد من الرياضة.

وكانت هذه المبادرة فرصة للنساء المشاركات للتفاعل مع رياضيين معروفين والاستفادة من تجاربهم.

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