ما هي أفضل شركات الطيران في العالم في عام 2024؟ القطرية تتصدر القائمة

تم الكشف عن أفضل شركات الطيران في العالم في استطلاع شمل 21 مليون مسافر. ثلاث شركات طيران أوروبية تحتل المراكز العشرة الأولى.

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من الوجه البشوش البسام إلى الوجبات الخفيفة ومجموعة أفلام رائعة، أشياء بسيطة لكنها تجعل الساعات التي تقضيها على متن الطائرة أكثر احتمالاً خاصة في الرحلات ذات المسافات الطويلة، لن يشعر المسافر بذلك إلا بعد التجربة.

إذن ما هي شركة الطيران التي يجب أن تختارها للحصول على أفضل تجربة مريحة على متن الطائرة؟

"جوائز الأوسكار لصناعة الطيران" كشفت هذا الأسبوع عن أفضل شركات الطيران لعام 2024.

وقد استندت جوائز شركات الطيران العالمية، التي أنشأتها منظمة Skytrax لتصنيف شركات الطيران ومقرها المملكة المتحدة، إلى استطلاعات رأي أكثر من 21 مليون مسافر في 100 دولة يسافرون مع أكثر من 350 شركة طيران مختلفة.

ووصلت ثلاث شركات طيران أوروبية فقط إلى المراكز العشرة الأولى - على الرغم من هيمنة شركات طيران شرق أوسطية وآسيوية على المراكز الفائزة.

قسم الدرجة الأولى من طائرة إيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات Kamran Jebreili/AP

أفضل شركة طيران للسفر معها في 2024؟

تحتل الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى بفارق ضئيل عن الخطوط الجوية السنغافورية، وهي شركة الطيران الأفضل لعام 2024. إنها المرة الثامنة التي تحصل فيها شركة الطيران الوطنية القطرية على المركز الأول في تاريخ الجوائز البالغ 25 عاما.

يحب المسافرون شركة "قطر إيرويز" لراحتها وطعامها اللذيذ ووسائل الترفيه الحديثة والخدمة الدافئة وأسطول طائراتها الحديث.

طائرة الخطوط الجوية القطرية تستعد للإقلاع في مطار سان فرانسيسكو الدولي Jeff Chiu/AP

إن الانتشار الواسع لشركة الطيران، الذي يغطي 341 مطارا في جميع أنحاء أستراليا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ما يعني أن الرحلات متاحة بسهولة إلى العديد من الوجهات العالمية.

بالإضافة إلى حصولها على التاج العام وريادتها، فازت الخطوط الجوية القطرية بجوائز أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

ما هي أفضل شركات الطيران الأوروبية للسفر معها؟

لم تحتل أي شركة طيران أوروبية المراكز الخمسة الأولى، فقد حلت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الثاني يليها طيران الإمارات العربية المتحدة، وشركة ANA All Nippon Airways اليابانية، وكاثي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها والتي فازت أيضا بأكثر شركة طيران في العالم من حيث النظافة.

طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية السنغافورية Joerg Koch/AP

كما ظهرت شركات طيران شرق آسيا والشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت الخطوط الجوية اليابانية المركز السادس وشركة EVA Air التايوانية في المركز الثامن.

وقد حلت الخطوط الجوية التركية المرتبة السابعة، ما يجعلها أفضل شركة طيران في أوروبا، وتسافر إلى أكثر من 300 وجهة، من بين أكثر شركات الطيران الأخرى في العالم - وحازت مأكولاتها على جائزة أفضل خدمة تموين في درجة رجال الأعمال.

طائرات الخطوط التركية في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول Lefteris Pitarakis/AP

احتلت مجموعة Air France-KLM المرتبة التاسعة، ما يجعلها واحدة من مجموعات المطارات الأوروبية الرائدة. كما فازت الخطوط الجوية الفرنسية بجوائز أفضل خدمة تموين من الدرجة الأولى في العالم، وأفضل خدمة لتناول الطعام في صالة الدرجة الأولى (في مطار باريس شارل ديغول) وأفضل شركة طيران في أوروبا الغربية.

طائرة جامبو تابعة للخطوط الجوية الفرنسية خلف ذيل طائرة الخطوط الجوية الملكية الهولندية في مطار شارل ديغول في رواسي شمال باريس Remy de la Mauviniere/AP2003

وحلت الخطوط الجوية السويسرية الدولية في المركز العاشر، وحصلت أيضا على المركز الثاني لأفضل صالة للدرجة الأولى في العالم في مطار زيورخ المزدحم.

على الرغم من عدم وصول أي شركة طيران في أمريكا الشمالية إلى قائمة أفضل 10 شركات طيران، فقد تم إعلان دلتا إيرلاينز كأفضل شركة طيران في المنطقة بفضل طواقمها المثابرين.

ما هي أفضل شركات الطيران الاقتصادية في 2024؟

هل تبحث عن أسعار منخفضة وخدمة رائعة؟ صنفت Skytrax أيضا أفضل شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة لعام 2024، حيث شكلت شركات الطيران الأوروبية ستة مثيرة للإعجاب من بين أفضل 10 شركات.

وجاءت شركة الطيران الماليزية منخفضة التكلفة AirAsia في المقدمة للعام الرابع عشر على التوالي، تليها شركة سكوت السنغافورية وفولوتيا الإسبانية وفليناس السعودية وترانسافيا الفرنسية.

كما جاء في المراكز العشرة الأولى كل من إنديجو الهندية وفويلينج الإسبانية وإيربالتيك اللاتفية وإيبيريا إكسبريس الإسبانية ورياناير الأيرلندية، بينما غابت إيست جيت بفارق ضئيل عن المركز الحادي عشر.