دلتا تفصل موظفا وتعدل سياسة الزي الرسمي إثر جدل على وسائل التواصل بشأن منشور معادٍ للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

بعد تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، اتخذت شركة "دلتا" للطيران قرارا بتعديل سياستها المتعلقة بالزي الرسمي لموظفيها.

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جاء هذا القرار بعد اعتذار الشركة عن منشور تم حذفه لاحقا من حسابها على منصة "إكس"، والذي بدا أنه يتعاطف مع مستخدم اشتكى من مضيفات يرتدين دبابيس العلم الفلسطيني على زيهن الرسمي.

وصفت هذه الشارات بأنها "شارات حماس" في منشور نشر في 10 يوليو.

في تعليقها، والذي تم حذفه لاحقا، قالت دلتا: "نسمعك، سنكون مرعوبين أيضا من ذلك. يعكس موظفونا ثقافتنا، ولا نستخف بعدم اتباع سياستنا". ونشر أحد الموظفين أيضا تعليقا يندد بزي الموظفتين اللاتي يرتدين الشارات الفلسطينية، معتبرا أنهن يخالفن قواعد الشركة وأكد تعاطفه مع الركاب الذين قد "يشعرون بالقلق" من ذلك.

تم حذف هذا التعليق لاحقا، وأوضحت دلتا الأمور، حيث أبعدت الموظف المعني من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت اعتذارا رسميا.

وصرح المتحدث باسم الشركة في بيان، بأن منشور شركة الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي "لم يكن يتماشى مع قيمنا ومهمتنا".

تشمل السياسة الجديدة منع موظفي دلتا من ارتداء أي شارات تمثل دولة أو جنسية، باستثناء الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة، التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والمريحة والمرحبة للجميع، وتعكس التزامها بالتنوع والشمول كجزء من هويتها التجارية.

في بيان لها، قالت شركة الطيران: "نحن فخورون بقاعدتنا المتنوعة من الموظفين والعملاء، التي تشكل أساس علامتنا التجارية في ربط العالم وتقديم تجربة متميزة. نحن نتخذ هذه الخطوة لضمان بيئة آمنة ومريحة ومرحبة للجميع".

يعكس هذا التحول في سياسة دلتا التوترات المستمرة المرتبطة بالحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أدت إلى خروج احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وصلت إلى الجامعات.