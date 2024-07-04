من رحلة بحرية مجانية في باريس إلى "قوارب ليموزين" في البندقية.. هذا ما أعدته أوبر لزبائنها في أوروبا

تعد القوارب خيارًا في متناول الكثيرين نسبيًا، وستكلف من 120 يورو لكل رحلة ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص في المرة الواحدة.

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من منا لا يريد التعرف على أكبر عدد ممكن من الوجهات السياحية في العالم ولكن في الأماكن التي تعاني شحّا في وسائل النقل العام نادرة، ليس الأمر سهلاً دائمًا.

لكن لا داعي للقلق فنحن في عصر أوبر

فقد وضعت الشركة تحت تصرف المستهلكين خيارات قوارب جديدة لهذا الصيف - بدءا من الرحلات البحرية السياحية إلى اليخوت - مما يعني أنه يمكن لمستخدمي خدمة أوبر الوصول إلى أماكن اخرى تخرج عما ألفناه.

وقد تم طرح القوارب كخيار للنقل في بعض أشهر الرحلات السياحية في أوروبا.

وبالتزامن مع فعاليات الألعاب الأولمبية، ستستضيف باريس مثلا Uber Cruise، وهي رحلة مجانية مدتها ساعة واحدة من المقرر أن تستمر من 12 يوليو إلى 3 أغسطس.

المشاركون في الرحلة عبر مياه نهر السين سيتمكنون من الاستمتاع بالمعالم السياحية الشهيرة التي تزخر بها مدينة النور بما في ذلك نوتردام ومتحف اللوفر وبرج إيفل، وسيقومون بكل ذلك وهم يرتشفون كأسا من النبيذ ومجانا أيضا.

بفضل قوارب أوبر، سيتمكن السياح من استكشاف الممرات المائية لمدينة البندقية Uber

من البندقية إلى الجزر اليونانية: أوبر تطلق قوارب في النقاط الساخنة الشهيرة

وبينما تحظر السلطات دخول السفن السياحية إلى البندقية بسبب السياحة المفرطة، تبقى السفن المائية واحدة من الطرق الوحيدة المتاحة للتجول في المدينة الإيطالية الساحرة.

اعتبارًا من يوليو، بدأت أوبر في هذا الإجراء. سيتمكن الزوار من استخدام تطبيق Uber الحالي لاستدعاء ما يسمى بـ «Limo Boat» عند الطلب.

تعد القوارب خيارًا في متناول الكثيرين نسبيًا، وستكلف من 120 يورو لكل رحلة ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص في المرة الواحدة.

بين الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً من كل يوم، سيتمكن السائحون من الصعود على متن السفينة ومشاهدة جمال بحيرة البندقية بنقرة زر واحدة.

إطلاق الخدمة تم في 3 يوليو، وستصل إلى ما يقرب من 200 نقطة استقبال مخصصة لهذا الغرض في جميع أنحاء المدينة.

"سواء كنت تبحر حول إيبيزا في يختك الخاص أو تستمتع بتجربة بحيرة البندقية بالقارب، يسعدنا أن نضيف بعضاً من سحر أوبر إلى عطلات زبائننا هذا الصيف." أنابيل دياز مسؤولة في أوبر

خدمة Uber Boat وجدت أيضا لها مكانا في ميكونوس الصيف الماضي وستعود هذا الموسم إلى الجزيرة الشهيرة بحفلاتها بالإضافة إلى وجهات أخرى في اليونان.

ورغم أن الكثيرين يستأجرون قوارب ذاتية القيادة أثناء تواجدهم في البلد الذي يضم عددا كبيرا من الجزر، فإن الملاحة قد تكون صعبة.

واعتبارا من هذا الشهر، سيحتوي تطبيق Uber على خيار القارب، مما يسمح لزوار أثينا وكورفو وسانتوريني باستكشاف تلك الشواطئ والحانات التي يصعب الوصول إليها.

عبر تلك الوجهات اليونانية، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة 9 صباحًا و 9 مساءً ولكن الأسعار ستختلف حسب الموقع، وستبدأ من 200 يورو لكل قارب.

في إيبيزا ستكلفك 1600 يورو Sunseeker رحلة على متن يخت Uber

رحلة فاخرة إلى إيبيزا وبأسعار معقولة نسبيًا

تشتهر إيبيزا بأنها عاصمة الحفلات في أوروبا لذا فهي قد تكون باهظة الثمن في كثير من الأحيان.

وطبعا لا يمكن القول إن عرض Uber رخيصًا - ولكن قد يكون في متناول من لديه ميزانية أقل.

سيبحر يخت أوبر من جزيرة البليار في شهر أغسطس المقبل، ويعرض على الراغبين في خوض التجربة وعددهم يصل إلى ثمانية أشخاص، رحلة مدتها ثماني ساعات ويشرف عليها قائد اليخت. وتقدم أوبر فوق كل ذلك زجاجة مجانية من الشمبانيا والوجبات الخفيفة التقليدية من مصادر محلية.

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يجب حجز هذا الخيار مسبقًا عبر تطبيق Uber ويغادر اليخت مدينة إيبيزا يوميًا في الساعة 12 ظهرًا. ستتم الرحلة الخاصة على متن سفينة Sunseeker الفاخرة أما تكلفتها الإجمالية فتبلغ 1600 يورو.

وتدخل في تكاليف الرحلة مصاريف نقل الزبون من الفندق أوالمنزل الذي يقيم فيه إلى غاية الرصيف. ويمكن للضيوف تخطيط مساررحلتهم، والاستمتاع بالمناظر الخلابة مثل رؤية غروب الشمس في Es Vedra أو الغطس في جزيرة Formentera القريبة.

ومع ذلك، ثمة مشكلة بسيطة واحدة تواجه جميع قوارب أوبر الجديدة، وهي الظروف الجوية المتغيرة باستمرار في أوروبا. ولذلك فمن المتوقع أن يكون توافر جميع الخدمات محدودًا وخاضعا لحالة الطقس.