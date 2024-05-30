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شاهد: آلاف المحتجين على السياحة المفرطة في مايوركا الإسبانية ودعوات لاحتلال الشواطئ

تظاهر اليوم أكثر من عشرة آلاف شخص ضد السياحة المفرطة، في مايوركا وبقية جزر البيلاريك في إسبانيا.
تظاهر اليوم أكثر من عشرة آلاف شخص ضد السياحة المفرطة، في مايوركا وبقية جزر البيلاريك في إسبانيا. Copyright Francisco Ubilla/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Copyright Francisco Ubilla/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز مع اب
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تظاهر اليوم الخميس أكثر من عشرة آلاف شخص ضد السياحة المفرطة، في مايوركا وبقية جزر البليار في إسبانيا.

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تعود أسباب الاحتجاجات ضد السياحة المفرطة إلى الضغط على قطاع العقارات، إذ تضاعفت الأسعار في جزر البحر الأبيض المتوسط، بمعدل ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشر الماضية، وهو ما أثقل كاهل الطبقة المتوسطة وأجبر العديد من السكان الإسبان على النزوح خارج مراكز المدن.

و تحدث مراسل  قناة "دويتشه فيله "جان فيليب شولتز في مايوركا قائلا: "مايوركا ليست للبيع هذه هي رسالة آلاف المتظاهرين، الذين خرجوا إلى شوارع الجزيرة الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وارتفعت أسعار العقارات في مايوركا أكثر من الضعف خلال السنوات العشر الماضية، إذ يبلغ متوسط تكلفة الشقة في مايوركا الآن حوالي 1500 يورو شهريًا، وهو ما لا يمكن لمعظم سكان الجزيرة تحمله. ويلقي الكثيرون باللوم على السياحة المفرطة.

ويخبرنا الطالب، كريستوفر نثنائيل أنه يدفع  600 يورو شهرياً، مقابل غرفته الصغيرة الخالية من النوافذ، وهو ما أجبره على العمل بدوام جزئي لكي يتمكن من سداد تكلفة السكن، مؤكدا أن السلطات لم  تفعل شيئاً  لموجهة  هذا الإشكال.

ويعيش سكان هذه المنطقة ظروفا معيشية صعبة، إذ أن رواتبهم ضئيلة للغاية ولا يمكنهم تحمل تكاليف شقة عادية، فضلاً عن الضوضاء والتلوث البيئي، وانتشارالصراصير في كل مكان.

ويشتكي الفنان ألفارو أورتيغا أيضا من  أسعار الإيجار المرتفعة جدا، ويروي أنه اضطر هو وكلبه إلى الإنتقال للسكن في  شاحنة صغيرة. 

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