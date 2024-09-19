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استكشف الحرف التقليدية في أوزبكستان: صناعة السكاكين والمنتجات الخزفية في وادي فرغانة

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استكشف الحرف التقليدية في أوزبكستان: صناعة السكاكين والمنتجات الخزفية في وادي فرغانة
Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  Galina Polonskaya
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في هذه الحلقة من Explore، نزور وادي فرغانة في أوزبكستان، حيث لا يزال الحرفيون المهرة والحرف القديمة حية حتى الآن، ويتوارث الحرفيون المعرفة جيلاً بعد جيل.

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تبدأ رحلتنا في مدينة تشوست، حيث يقوم صانعو السكاكين المهرة، المعرفون باسم السوزانجار، بإبداع سكين البيشوك الأوزبكي الشهير، الذي طالما كان رمزًا لعلو المكانة والتقاليد. 

ثم ننتقل إلى ريشتان، حيث يحيي حرفيو صناعة الخزف هذا الفن باستخدام الأساليب التي تبني رابطًا بين الحرفيين والأرض. 

تعكس كلتا الحرفتين التراث الخالد لأوزبكستان، حيث تروي كل قطعة قصة من دقة الصنع والثقافة.

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