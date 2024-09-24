إسبانيا تفرض غرامة قيمتها 750 يورو عل كل سائح لا يلتزم بالآداب العامة في مالاغا، فما تلك القوانين؟

بقلم: يورونيوز

اكتظاظ الوجهات السياحية بالزوار أمر إيجابي، لكن مسؤولي مدينة إسبانية يتذمرون من السواح، لأسباب وجيهة. فلم يكتف هؤلاء بالحديث عن ما المشكلات التقليدية، بل إن المجلس المحلي هناك عمد إلى توزيع منشوارت تتضمن القواعد الواجب اتباعها مراعاة لسكان المدينة، مع فرض غرامات على المخالفين.

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تعد مالاغا واحدة من الوجهات الصيفية الأكثر شعبية في إسبانيا، واستقبلت حوالي 14 مليون زائر في العام 2023. لكن السياحة المفرطة أصبحت مدمرة للغاية بالنسبة للسكان، لدرحة أن هناك احتجاجات وحملات مناهضة للسياحة أقيمت هذا الصيف في مدينة كوستا ديل سول.

ويقول النشطاء إن مسقط رأسهم أصبح متنزهًا للسياح، وأضافوا أن هناك الكثير من الزوار الذين يأتون إلى النوادي الليلة ويتصرفون بشكل سي في منطقة الأنلدس الإسبانية.

وأدى ازدهار السياحة في فترة ما بعد الجائحة إلى دفع السكان المحليين للوصول إلى أقصى حد يمكن احتماله، مما انعكس على أسعار الإيجار وعلى أوضاع مركز المدينة.

لذلك قام المجلس المحلي في مالاغا بتحديث قواعد السياحة وإطلاق حملة ملصقات باللغتين الإنجليزية والإسبانية لتذكير الزوار بالسلوك المناسب وغير اللائق. وتؤكد السلطات أن اتباع هذه اللوائح يحسن حياة السكان ويدفع السياح للاستمتاع بتجربة أفضل.

وهذه هي قواعد الآداب التي على الزوار في مالاغا اتباعها، تبدأ من السلامة في الشوارع وتصل إلى حظر الملابس.

ارتدي ملابسك بالكامل

تذكر السلطات الزوار بارتداء "الملابس العلوية" دائمًا في الشوارع والأماكن العامة. وجاء ذلك بعد أن اشتكى السكان من السياح الذين يتجولون كثيرًا في وسط المدينة بأزياء السباحة أو بدون قميص.

وأدخلت لائحة في عام 2023 تجعل هذه الممارسة غير قانونية. ويُحظر الآن الظهور بدون بلوزة أو ملابس داخلية في الأماكن العامة، وتصل الغرامات إلى 750 يورو عن الانتهاكات.

لا تكن لافتا للنظر

تشير هذه القاعدة إلى سلوك الزائر الذي يمكن اعتباره مدمرًا أو غير مناسب في المناطق السكنية. ينصح المجلس السياح بعدم الصراخ أو الغناء أو تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ.

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ويطلب من الزوار أن يكونوا على دراية بالأوقات التي يستريح فيها السكان وأن يحترموها، ويراعوا كبار السن والمرضى والأطفال والطلاب والموظفين.

الأرصفة مخصصة للمشاة.. كل شيء له مكانه

تطلب السلطات من أي شخص يستخدم الدراجات أو الـ"سكوتر" الالتزام بـ "المساحات المصممة قانونًا لهذا الغرض" بدلاً من وضعها على الأرصفة، وشغل المساحة المخصصة للمشاة فقط.

حافظ على نظافة المدينة

تطلب الحملة عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية من الزوار استخدام سلات القمامة والحاويات والأماكن المصممة للتخلص من القمامة.

كما تؤكد على أنه يجب الحرص على عدم إلقاء القمامة حول المعالم السياحية والتاريخية والمتنزهات والحدائق تحديدا.