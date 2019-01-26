إسبانيا: العثور على الطفل خولين ميتا بعد نحو أسبوعين من سقوطه في بئر

عثر رجال الإنقاذ في اسبانيا هذا السبت على جثة الطفل خولين روسيلو، الذي يبلغ من العمر سنتين، والذي سقط في بئر عميقة جنوب إسبانيا في الثالث عشر من هذا الشهر. ليكون بذلك ثاني طفل تفقده الأسرة في أقل من سنتين.

وظل رجال الإنقاذ يحفرون ليلا ونهارا للوصول إلى الطفل داخل البئر التي يبلغ عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا فقط. وكان الصبي قد سقط في البئر أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان بمدينة مالاغا بمنطقة الأندلس الإسبانية.

وإلى جانب فرق الإنقاذ، فقد شارك عمال المناجم وعناصر الحرس المدني في محاولات إنقاذ الطفل. وأثناء عمليات الإنقاذ أشارت مصادر أمنية أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب التضاريس القاسية قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من حفر بئر عميقة موازية للبئر التي سقط فيها خولين روسيلو.

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ولجأ فريق الإنقاذ إلى استخدام الضوء الاصطناعي وبث الأكسجين للطفل المحتجز في البئر بعد أن تمّ القيام بأعمال حفر بشكل أفقي في محاولة للعثور على الصبي.

وكان المسعفون قد أعربوا عن أملهم في العثور على الطفل حيّا خاصة أنّ مانويل باكا، أحد أفضل أطباء الأطفال في اسبانيا، وفقا لمجلة فوربس أشار إلى وجود "أمل في الوصول إلى خولين حيا".

للتذكير، فقد شغلت هذه الحادثة اهتمام الرأي العام في كامل أنحاء اسبانيا حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ والدي الطفل فقدا ابنا آخر كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث توفى فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان في العام 2017.