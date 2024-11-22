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إخلاء مطار بلندن بعد العثور على "عنصر مشبوه" في الأمتعة وتأجيل الرحلات

أشخاص ينتظرون بالقرب من بوابة المغادرة في مطار جاتويك، بالقرب من لندن، الخميس، 20 ديسمبر 2018
أشخاص ينتظرون بالقرب من بوابة المغادرة في مطار جاتويك، بالقرب من لندن، الخميس، 20 ديسمبر 2018 Copyright AP Photo/Tim Ireland
Copyright AP Photo/Tim Ireland
بقلم:  Nour Chahine مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

شهد مطار غاتويك في لندن حالة من الاستنفار الأمني، بعد العثور على قنبلة مشبوهة داخل إحدى الحقائب، مما استدعى إخلاء جزء من المبنى الجنوبي وفرض إجراءات أمنية مشددة.

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ورغم استمرار حركة الطيران في المطار، تسببت الحادثة في تأخيرات محدودة، دون تأكيد رسمي لارتباطها بالإخلاء.

وعند الساعة 8:20 صباحًا بتوقيت لندن، تم استدعاء السلطات بعد اكتشاف "مادة محظورة مشبوهة"، حسبما صرحت شرطة ساسكس في بيان رسمي.

وأعلنت الشرطة أنه تم فرض طوق أمني حول المنطقة للحفاظ على سلامة المسافرين والموظفين، وتم نشر فريق التخلص من الذخائر المتفجرة للتعامل مع الموقف بشكل عاجل.

توقيف الرحلات بشكل مؤقت لاستكمال التحقيق بشأن الأجسام المشبوهة

وأوضح المطار في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس" أنه لن يُسمح للركاب بدخول الصالة الجنوبية حتى يتم حل الحادث بشكل كامل.

ولم تقتصر الإجراءات على المطار فقط، بل تم إغلاق محطة القطار التي تخدم المطار أيضًا، مما أسفر عن ازدحام مروري شديد في المناطق المحيطة.

إخلاء المطار بعد اكتشاف المادة المحظورة

وقال المتحدث باسم المطار: "نحن نبذل كل جهد ممكن لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونشكر الركاب على صبرهم وتفهمهم في هذه الظروف الاستثنائية".

إعلان إخلاء المطار على منصة إكس

وفي الوقت الذي يبذل فيه المطار جهودًا مكثفة لمعرفة تفاصيل العنصر المشبوه والتعامل معه، تظل الأمور متوترة بينما يتم التأكد من عدم وجود أي تهديد حقيقي.

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