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الأمير تشارلز وزوجته
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شاهد: الأمير تشارلز وزوجته يشاركان في غداء اليوبيل الكبير

شاهد: الأمير تشارلز وزوجته يشاركان في غداء اليوبيل الكبير.

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