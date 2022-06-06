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شاهد: قتيل على الأقل في دروزكيفكا الأوكرانية بعد قصف صاروخي روسي

شاهد: قتيل على الأقل في دروزكيفكا الأوكرانية بعد قصف صاروخي روسي.

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