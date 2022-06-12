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معرض المنمنمات في لندن
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شاهد: أكبر معرض لفن المنمنمات في أوروبا يفتح أبوابه في لندن

تحت عنوان "الصغير جميل"، افتتح معرض فنون المنمنمات في لندن، حيث سيتعين على الزائرين الانحناء والتمعن بعين ثاقبة، لتفحص كل تفاصيل 143 شكلا من المنمنمات صنعها 33 فنانا بريطانيا وعالميا. نشاهد في المعرض مطويات ورقية على الجدران وتمثالا لغريتا ثونبرغ وأمثلة مصغرة لبعض المباني. ويدخل الشكل المصغر للمعروضات بهجة في نفوس الزائرين، الذين يجدون متعة في العثور على تماثيل مصغرة وسط منظر طبيعي مكون من الحلويات بألوان زاهية. وترى ليزا سورلينغ أن فنها يعد وسيلة لإظهار الدعم للأطفال الصغار، الذين يحاولون تغيير الأشياء. وسيظل المعرض مفتوحا حتى شهر تموز يوليو.

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