لليوم الثاني على التوالي تعيش منطقة تشاويانغ بضواحي العاصمة الصينية بكين على وقع حملة واسعة من الاختبارات الجماعية للكشف عن كوفيد-19. واصطف عشرات الأشخاص في طوابير طويلة للخضوع للاختبار بعد التبليغ عن تفش سريع للمرض بعد اكتشاف عدة حالات كانت متواجدة بحانة ما أدي إلى تشديد قواعد الوقاية مرة أخرى. بدأت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان حملة اختبار لمدة ثلاثة أيام لجميع سكانها البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة.

في غضون ذلك، خضع أكثر من نصف سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونًا للاختبار الإجباري خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أقل من أسبوعين التخفيف التدريجي لإجراءات إغلاق شاقة استمرت لأشهر واتسمت بنقص الغذاء واحتجاجات متفرقة.