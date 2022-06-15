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معرض بازل
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شاهد: في سويسرا.. معرض "آرت بازل" الدولي للفنون المعاصرة يشرع أبوابه مجددا

فتح معرض "آرت بازل" الدولي للفنون المعاصرة أبوابه في سويسرا أمام عشاق الفنون، يوم الثلاثاء الموافق في 14 حزيران/يونيو.  والمعرض الذ يعد الأكبر على صعيد العالم، ويقام سنويا في مدينة بازل السويسرية وميامي الأميركية وهونغ كونغ، عاد في نسخته الجديدة للعام 2022 بعد أن غاب في العام السابق 2021 بسبب فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق الصارمة التي اتبعتها دول العالم.  ويعود معرض "آرت بازل" الذي يعد أهم حدث فني بالنسبة للمعارض والمتاحف الفنية، ليكون الوجهة أمام جميع فناني العالم. وقال مارك شبيجلر مدير معرض "آرت بازل" في تصريح لوكالة فرانس برس: "خلال الوباء، كان هناك بعض القيود التي فرضت إغلاق المعارض الفنية، هذا خطأ كبير، فالمعارض الفنية تلعب دورا مهما بسبب طبيعة الفن الفريدة".

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