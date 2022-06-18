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فنزويلا
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شاهد: زوار حديقة في رومانيا يتجولون ..عبر منزل مقلوب

عند سفح جبل "فاغاراس" من سلسلة جبال كارباتيان في رومانيا، توفر حديقة "برامبورا للمغامرات" لزوارها جولات عبر منزل مقلوب بدرجة ميلان تبلغ سبع درجات، وفيه كل شيء معلق في السقف، من طاولة الشطرنج إلى حوض المطبخ. ويقول مهندس الحديقة تيودور إيبساس إن الهدف من هذا التصميم للحديقة هو جعل الزائر يفقد الاستقرار ليشعر بالدوار، ولكن عندما يكون في الداخل يجد أن كل شيء على ما يرام. وقد استوحى ليوبولد كلينجيز مطور هذه الحديقة فكرته من مناطق جذب مماثلة في ألمانيا، ويقول إنه ستتم في الأشهر المقبلة إقامة منشآت ومعالم سسياحية غريبة أخرى لجذب مزيد من السياح.

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