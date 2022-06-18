قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بجولة في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وزار المسؤولان أحد الأديرة حيث أشعلوا الشموع وتلقى الزعيم البريطاني أيقونة دينية. زيلينسكي وجونسون وضعا الزهور على جدار تذكاري في الهواء الطلق يعرض صورًا للجنود الذين سقطوا في ساحة القتال في العام 2014 كما وقفا على معرض للأسلحة الروسية التي نجحت القوات الأوكرانية في تدميرها عند محاولة موسكو السيطرة على العاصمة الأوكرانية مع بداية الغزو الروسي.

وبعيدا عن الجانب الرمزي للزيارة، عقد الزعيمان محادثات في قصر مارينسكي حيث عرض جونسون استمرار المساعدة البريطانية لأوكرانيا والتدريب العسكري. تأتي زيارة جونسون إلى كييف في أعقاب وصول قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا إلى كييف الخميس إذ تعهدوا بدعم أوكرانيا دون المطالبة بتقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا.