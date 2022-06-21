English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

euronews_icons_loading
الساحل الشرقي لتايوان يتعرض لزلزال بلغت قوته 6 درجات، 20 يونيو 2022
no comment

بدون تعليق: زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان

تعرض الساحل الشرقي لتايوان لزلزال بلغت قوته 6 درجات يوم الاثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 6.8 كيلومتر ومركزه مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة، حسبما قالت هيئة رصد الزلازل، والتي أضافت أن  السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.

وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.

تضرب تايوان ومحطيها زلازل في شكل منتظم بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم