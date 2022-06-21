تعرض الساحل الشرقي لتايوان لزلزال بلغت قوته 6 درجات يوم الاثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه ولكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على عمق 6.8 كيلومتر ومركزه مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة، حسبما قالت هيئة رصد الزلازل، والتي أضافت أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.

وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.

تضرب تايوان ومحطيها زلازل في شكل منتظم بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.