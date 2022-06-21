يظهر المقطع المصور مشاهدا لبقايا مبنى المختبر التدريبي لكلية الإسكان في جامعة خاركيف الوطنية المدمر. وكانت القوات الروسية قد استهدفت المبنى 20 يونيو / حزيران ويقول فولوديمير تيموشكو، رئيس قسم الشرطة الأوكراني في خاركيف: "في الليلة الماضية، أصاب صاروخ موجه المبنى الموجود خلفي. كانت هنا، مؤسسة تعليمية علينا أن نعيد بنائها بعد الحرب". وأضاف تيموشكو قائلا: "لم توجد القوات المسلحة الأوكرانية وممثلو دفاع الإقليم والحرس الوطني في هذا المبنى عند سقوط الصاروخ، أي أن هذه الضربة أصابت البنية التحتية للمدينة من أجل تخويف السكان المحليين".