تجمع الآلاف في مدينة ميسورو الهندية التراثية لممارسة اليوغا حيث احتفلت البلاد بالنسخة الثامنة لليوم العالمي لليوغا وشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي في جلسة اليوغا في ولاية كارناتاكا جنوب الهند.

وفي تايلاند، تجمع حوالى مائة شخص في مدينة أيوثايا التاريخية، على بعد حوالي 80 كيلومترًا من بانكوك لممارسة اليوغا. وشارك الآلاف من عشاق اليوغا في الحدث الذي نظمه موقع التراث الفيتنامي هاي لونغ باي في فيتنام للاحتفال باليوم العالمي لليوغا.

ويُحتفل باليوم العالمي لليوغا، الذي أصبح حدثا سنويا منذ اقتراحه من قبل ناريندرا مودي واعتماده من طرف الأمم المتحدة العام 2014، في الهند خصوصا وفي مناطق أخرى في العالم في الـ 21 يونيو-حزيران، الذي يُعتبر أطول نهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.