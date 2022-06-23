ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إلى ألف شخص على الأقل وجرح أكثر من 1500 آخرين، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1:30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأمريكي. شعر السكان بالزلزال في عدة ولايات بالمنطقة وكذلك في العاصمة كابول الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مركز الزلزال.

غالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. وتلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبينة بشكل سيء في أفغانستان الفقيرة.

سُجل أعنف زلزال في تاريخ أفغانستان الحديث في شباط/فبراير 1998 في ولاية تخار (شمال شرق). وأودى بحياة حوالي 4500 شخص.