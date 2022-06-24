قال مسؤولون إن السلطات الأفغانية كافحت يوم الخميس للوصول إلى منطقة نائية ضربها زلزال أودى بحياة ألف شخص، لكن ضعف الاتصالات والافتقار إلى طرق ملائمة يعرقل جهودها. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بمنطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها مجتمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول قرب الحدود مع باكستان.

وذكر المسؤولون أن الزلزال أسفر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين. كما دمر أكثر من 3000 منزل. وأضافوا أنه تم إنقاذ حوالي 600 شخص من مختلف المناطق المتضررة ليل الأربعاء.

ستكون عملية الإنقاذ بمثابة اختبار كبير لسلطات‭‭‭ ‬‬‬حركة طالبان الإسلامية المتشددة التي استولت على السلطة في أغسطس - آب الماضي بعد حرب دامت لعقدين، مما أسفر عن قطع الكثير من المساعدات الدولية عن أفغانستان بسبب العقوبات المفروضة على الحركة.

وتقود وزارة الدفاع بقيادة طالبان جهود الإنقاذ. ونشرت وسائل إعلام أفغانية صورا لمنازل تحولت إلى أنقاض وجثث ملفوفة بأغطية على الأرض في الساعات التي أعقبت الزلزال.