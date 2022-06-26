مع عرض لباتشاماما (الأرض الأم)، أقيم مهرجان إنكا الأجداد لإله الشمس أو إنتي ريمي في كوسكو، العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا بحضور آلاف السياح لأول مرة بعد أكثر من عامين من الوباء. بدأت الاحتفالات بوصول إمبراطور الإنكا مرتديًا لباسا أحمرا برأس خفاش ومزينًا بتاج ذهبي إلى قلعة ساكسايهوامان الحجرية الواقعة على مشارف المدينة، بعد طقوس أولية بدأت في ساحة كوسكو المركزية. شملت هذه الطقوس تقديم قرابين إلى الأرض حيث تم استخدام الذرة وأوراق الكوكا والشيشة والبطاطس لطلب حصاد جيد من الإله الشمسي.

خلال الحفل، جسد بعض الممثلين دور إنكا باشاكوتك المعروف بحداد إمبراطورية الإنكا ، وزوجته ماما أناهوارك.