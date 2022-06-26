رغم الهجوم المسلح الذي شهده أحد شوارع الحياة الليلية الشهيرة في وسط أوسلو بالنرويج أودى بحياة شخصين وإصابة 11 آخرين، انطلق ظهر السبت موكب مسيرات فخر المثليين من غرونلاند. وي وقت سابق دعا المسؤولون في أوسلو لإلغاء المسيرة مخافة من هجمات آخرى محتملة. وخلال المسيرة التي جمعت المئات هتف المشاركون بشعار "نحن هنا، نحن مثليون ولن نختفي". وفي العاصمة البولندية وارسو، تزينت الشوارع بألوان قوس قزح ومواكب موسيقية خلال مسيرة فخر المثليين. نفس الديكور شهدته شوارع العاصمة باريس حيث انطلق موكب مسيرة فخر المثليين في الشوارع نحو ساحة الجمهورية.