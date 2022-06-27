استهدفت صواريخ روسية الأحد مجمعا سكنيا قرب وسط كييف صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وفق رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، وذلك قبل ساعات من افتتاح قمة مجموعة السبع في ألمانيا حيث ستكون مسألة أوكرانيا حاضرة. وكتب رئيس البلدية الذي حضر إلى المكان فجرا على تلغرام "عثر على جثة وأصيب ستة من السكان نقل أربعة منهم إلى المستشفى من بينهم فتاة صغيرة تبلغ سبع سنوات".

ودوّت انفجارات عدة فجر الاحد في العاصمة الأوكرانية التي لم يستهدفها القصف الروسي منذ بداية حزيران/يونيو. ولدى وصوله إلى الموقع في هذه المنطقة السكنية، شاهد فريق وكالة فرانس برس النيران تلتهم الطوابق الثلاثة العليا من المبنى المؤلف من عشرة طوابق. لكن روسيا أعلنت أنها قصفت الأحد مصنعا لإنتاج الصواريخ في كييف، نافية معلومات افادت أنها استهدفت منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية.