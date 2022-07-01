بعد عدة أسابيع من المعارك التي قُتل خلالها عشرات المدنيين، استولت القوات الروسية على مدينة سيفيرودونيتسك المجاورة وتهاجم حاليا ليسيتشانسك وهي آخر مدينة رئيسية خارج سيطرتها في منطقة لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الكبيرة التي تريد موسكو السيطرة عليها بالكامل. وتقدمت القوات الروسية نحو آخر حصن للمقاومة الأوكرانية في شرق البلاد. وتتركز جهود موسكو للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها من ضمنها مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل أوكراني متبقي في مقاطعة لوهانسك. وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون على 95 بالمئة من لوهانسك وحوالي نصف دونيتسك، وهما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس الناطقين بالروسية.