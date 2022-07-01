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قمة حلف الناتو في مدريد.
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شاهد: قادة الـ"ناتو" يعقدون الاجتماع الختامي لقمة مدريد

اختتم قادة حلف شمال الأطلسي الـ"ناتو" الخميس، القمة التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد، على مدار ثلاثة أيام، بتحذير من أن العالم يكاد يدخل مرحلة خطيرة من التدافع بين القوى العظمى وسط تهديدات لا تعدّ ولا تحصى، ليس أولها الهجمات الإلكترونية، ولا آخرها مخاطر التغير المناخي.

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وكان قادة الـ"ناتو" قد دعوا فنلندا والسويد، بشكل رسمي، للانضمام إلى الحلف، وذلك بعد التغلب على معارضة تركيا، وفي حال تمت الموافقة على عضوية دولتي الشمال الأوروبي من قبل الأعضاء الـ30، فسوف يصبح طول الحدود بين دول  الحلف وروسيا 1300 كيلومتراً.

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