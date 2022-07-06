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الفيضانات تجتاح مدينة سيدني الأسترالية.
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بدون تعليق: الفيضانات في سيدني ترغم الآلاف على الفرار

فاضت أنهر عن ضفافها في أعقاب أمطار غزيرة واجتاحت مياهها الموحلة مساحات من سيدني الثلاثاء لتغمر منازل وطرقا مرغمة آلاف المواطنين على الفرار. وطلبت السلطات الاسترالية من قرابة 50000 شخص إخلاء منازلهم وأبلغت 28000 آخرين بوجوب الاستعداد للمغادرة، مع ارتفاع منسوب المياه في ولاية نيو ساوث ويلز، بحسب مسؤولين.

ونفذت فرق الطوارئ 142 عملية إنقاذ من الفيضانات في الولاية في الساعات الأربع وعشرين الماضية، على ما قال المسؤولون، بدعم من 100 عسكري نُشروا في الولاية.

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تتعرض استراليا لبعض من أسوأ تداعيات التغير المناخي إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية.

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