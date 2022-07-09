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محتجون غاضبون من الانهيار الاقتصادي في سريلانكا
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بدون تعليق: محتجون يقتحمون مقر إقامة رئيس سريلانكا

اقتحم محتجون المقر الرسمي لجوتابايا راجاباكسا بعد فترة وجيزة من فرار الرئيس السريلانكي من العاصمة كولومبو. وحاصرت حشود ضخمة منزل الزعيم للمطالبة باستقالته، وألقى المحتجون باللوم على سوء إدارة الحكومة في الانكماش الاقتصادي المؤلم.

ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس بالتنحي. وقال مصدران بوزارة الدفاع إن الرئيس نُقل من المقر الرسمي حفاظا على سلامته قبيل الاحتجاج. وقال مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه إنه دعا يوم السبت إلى اجتماع طارئ لقادة الأحزاب لمناقشة الوضع والتوصل إلى حل سريع كما طلب من رئيس البرلمان استدعاء النواب.

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